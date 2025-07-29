Зеленський посилив СБУ: більше людей, більше зброї, більше операцій

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13353, який передбачає суттєве збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України (СБУ) та розширення її повноважень.

“Закон, що дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання і знищувати окупанта, проводити спеціальні операції із захисту України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ — це одні з найрезультативніших воїнів”, — повідомив Зеленський.

Відповідно до закону, загальна чисельність співробітників СБУ в мирний час зросте з 27 тисяч до 37 тисяч осіб. В особливий період — із 31 до 41 тисячі.

Крім того, у структурі СБУ замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства буде діяти Центр спеціальних операцій “А” з чисельністю до 10 тисяч осіб.

Також військовослужбовці СБУ отримають законне право використовувати зброю та бойову техніку під час:

- антитерористичних операцій;

- заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

- відсічі збройної агресії проти України;

- виконання завдань з участі в обороні країни.

Використання зброї та техніки здійснюватиметься у чітко визначених законом випадках.