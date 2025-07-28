Уряд змінює підхід до системи протезування: що відомо

Кабінет міністрів оголосив про оновлений підхід до системи протезування та грантову програму для підтримки вітчизняних виробників біонічних протезів, повідомляє Урядовий портал.

Уряд планує оновити систему протезування в Україні та створити умови для розвитку виробництва сучасних біонічних протезів.

— Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему, — зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко.

У фокусі — три головні завдання.

Протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя. Зокрема роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза.

Прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять протезування.

Гранти для підтримки вітчизняних виробників сучасних протезів.

Під час візиту до компанії Esper Bionics очільниця уряду Юлія Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін ознайомилися з інноваційними українськими розробками.

Зокрема, з флагманським продуктом, визнаним одним із найкращих винаходів за версією журналу TIME — біонічною кистю.

Сьогодні підприємство виготовляє 50 кистей щомісяця, але компанія планує масштабувати виробництво до 500 на рік.

— Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався, з’являлося більше українських виробників, — наголосила прем’єр-міністр.

Щоб реалізувати нову стратегію, представники МОЗ та Мінсоцполітики опрацьовують чітку програму дій щодо вирішення актуальних проблем у сфері реабілітації.