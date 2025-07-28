Уряд змінює підхід до системи протезування: що відомо

Кабінет міністрів оголосив про оновлений підхід до системи протезування та грантову програму для підтримки вітчизняних виробників біонічних протезів, повідомляє Урядовий портал.
Уряд планує оновити систему протезування в Україні та створити умови для розвитку виробництва сучасних біонічних протезів.
— Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему, — зазначила очільниця уряду Юлія Свириденко.
У фокусі — три головні завдання.
- Протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя. Зокрема роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза.
- Прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять протезування.
- Гранти для підтримки вітчизняних виробників сучасних протезів.
Під час візиту до компанії Esper Bionics очільниця уряду Юлія Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін ознайомилися з інноваційними українськими розробками.
Зокрема, з флагманським продуктом, визнаним одним із найкращих винаходів за версією журналу TIME — біонічною кистю.
Сьогодні підприємство виготовляє 50 кистей щомісяця, але компанія планує масштабувати виробництво до 500 на рік.
— Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався, з’являлося більше українських виробників, — наголосила прем’єр-міністр.
Щоб реалізувати нову стратегію, представники МОЗ та Мінсоцполітики опрацьовують чітку програму дій щодо вирішення актуальних проблем у сфері реабілітації.
Автор: Сергій Ваха