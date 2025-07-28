Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів – у 10 разів більше, ніж планувалося

Україна значно посилить свій арсенал бойових дронів завдяки рекордній поставці 33 тисяч комплектів на базі штучного інтелекту від американо-німецької компанії Auterion. Ця кількість у десять разів перевищує попередні плани, як повідомляє Financial Times.

Контракт із Пентагоном на суму $50 мільйонів передбачає передачу цих передових систем до кінця поточного року.

Що входять до комплекту?

Ударні системи Auterion включають мінікомп'ютери Skynode. Ці пристрої, оснащені власним програмним забезпеченням, камерою та радіомодулем, перетворюють звичайні безпілотники на високотехнологічні автономні платформи.

Ключові можливості:

Автономна робота: Дрони, оснащені Skynode, зможуть діяти самостійно, без постійного керування оператором.

Координація атак: Комплекти дозволяють дронам працювати в рої, координуючи свої дії для більш ефективних атак.

Стійкість до РЕБ: Системи Skynode підвищують стійкість дронів до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить їх менш вразливими до глушіння сигналу.

Відстеження цілей: Дрони зможуть переслідувати цілі на відстані до одного кілометра.

Ця значна поставка є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та впровадженні передових технологій на полі бою.