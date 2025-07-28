Окупанти наближаються до Запоріжжя: загроза артобстрілів зростає

Російські окупаційні війська здійснили нещодавнє просування в західній частині Запорізької області, зокрема в районі Степногірська. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на аналіз геолокаційних даних, оприлюднених 27 липня.

За даними аналітиків, російські підрозділи закріпилися в південній частині Степногірська, просунувшись на напрямку, що розташований західніше Оріхова. Наразі окупаційні сили знаходяться на відстані близько 7 км від Приморського та за 11 км від Білянки. Це просування створює умови для потенційних артилерійських обстрілів Запоріжжя.

Водночас, ISW звертає увагу на повідомлення російських "воєнкорів", які стверджують про нібито захоплення села Плавні. Однак ця інформація поки що залишається непідтвердженою з українських джерел.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), протягом доби 27 липня російські війська здійснили 523 обстріли по 13 населених пунктах регіону. Найбільш інтенсивні бої тривають у районі Кам’янського, яке ворог намагається повністю взяти під контроль.

Аналітики зазначають, що російські війська на заході Запорізької області змістили напрямок своїх атак у бік водних рубежів, намагаючись закріпитися у Кам’янському та вести наступальні дії в напрямках Степногірська й Плавнів.

На думку експертів, навіть обмежене просування окупантів у цьому районі може створити додаткову загрозу для обласного центру — Запоріжжя. Зокрема, мова йде про потенційне використання ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню для обстрілів міста.