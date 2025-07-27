Безугла розкрила свій діагноз

Народна депутатка Мар'яна Безугла публічно заявила, що має синдром Аспергера. Вона також зазначила, що деякі її колеги, знаючи про її діагноз, використовували цю інформацію проти неї.

"Наше мислення дійсно відрізняється. Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок — побудований на змінних, які я врахувала", — написала Безугла.

Депутатка пояснила, що її емоційне сприйняття також відрізняється від норми. Вона зазначила, що має високий поріг страху, а брехня для неї є майже неможливою.

Що таке синдром Аспергера?

Синдром Аспергера — це розлад із спектра аутизму. Він характеризується труднощами в соціальній взаємодії, особливостями сприйняття інформації, підвищеною увагою до деталей та схильністю до системного мислення. Люди з цим синдромом зазвичай мають нормальний або високий інтелект і не мають порушень мовлення. Однак вони можуть відчувати труднощі з розумінням емоцій інших та зчитуванням соціальних сигналів. Сьогодні термін "синдром Аспергера" часто замінюють на поняття "аутизм без порушень інтелекту" або "аутизм високого функціонування".