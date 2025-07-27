Масштабна атака дронів на Росію: Вибухи у десятках регіонів та скасовані рейси

В ніч на 27 липня 2025 року Росія стала мішенню однієї з наймасштабніших дронових атак за останній час. За даними російських ЗМІ, вибухи пролунали у десятках регіонів країни, включаючи анексований Крим.

Окрім Волгоградської області, де було зафіксовано ураження об'єктів, повідомляється про вибухи ще в 12 регіонах. Деталі щодо характеру уражень в інших областях наразі уточнюються, проте російська сторона стверджує про нібито збиття 99 безпілотників.

Уночі невідомі безпілотники вдарили по електропідстанції на залізниці поблизу Волгограда — після влучання спалахнула пожежа, — росЗМІ

Рух потягів було тимчасово призупинено, логістика військ російської армії — ускладнена.

Наслідки атаки відчутно вплинули на цивільну інфраструктуру. В аеропорту «Пулково» в Санкт-Петербурзі через інцидент було скасовано або затримано понад 70 авіарейсів, що спричинило значні незручності для пасажирів.