Росія вдарила по Харкову керованою авіабомбою: Є загиблий та поранені, серед них діти

Сьогодні російські війська вчергове завдали удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу (КАБ) по Індустріальному району міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

КАБ влучила безпосередньо в будівлю медичного закладу. За словами Терехова, поблизу розташоване ще одне приміщення, призначене для лікування людей.

Станом на 11:52, внаслідок обстрілу відомо про шістьох поранених. Також надійшла інформація про одного загиблого.

Ця атака сталася лише через добу після попереднього масштабного обстрілу Харкова 24 липня. Тоді, станом на 17:35 минулої доби, кількість постраждалих внаслідок російського удару становила 42 особи. Серед них були двоє немовлят – віком 28 днів та один місяць, півторарічна дівчинка, ще одна 10-річна дівчинка та двоє 17-річних підлітків.