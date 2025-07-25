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Не лише зброя: Зеленський хоче від європейців грошей на зарплати для ЗСУ

Не лише зброя: Зеленський хоче від європейців грошей на зарплати для ЗСУ

Україна розпочала переговори з європейськими союзниками про фінансування підвищення зарплат для військових Збройних сил України. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що Київ аргументує потребу в додаткових коштах не лише економічною необхідністю, а й стратегічним значенням підтримки армії.

Раніше західні партнери погоджувалися фінансувати Україну переважно через постачання озброєння, однак кошти на виплати для військових надавали неохоче. Тепер Київ наполягає: українські військовослужбовці самі по собі є тим "зброєю", яка щодня захищає Європу.

«Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, лише на озброєння. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме тією зброєю, яка захищає всіх», — наголосив президент під час спілкування з журналістами.

У Bloomberg зазначають, що українська влада вважає підтримку соціального забезпечення військових важливим фактором для збереження бойового духу армії. Питання зарплат українських захисників вже винесено на порядок денний переговорів з низкою європейських столиць.

Наразі невідомо, чи йтиметься про окрему фінансову програму, чи про додатковий компонент у рамках уже існуючих пакетів допомоги для України.

 

 

 

 

Теги:

Зеленськийвійна в Українізарплата військовихфінансування зарплат ЗСУпереговори з ЄС
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