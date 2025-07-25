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Надзвичайні події

Бізнес на сарані: українці вже масово продають комах в інтернеті

Бізнес на сарані: українці вже масово продають комах в інтернеті

У 2025 році Україна зіткнулася з масштабним нашестям сарани, яке поступово поширюється з південних регіонів у центральні області, включаючи Київ. Через аномальну спеку, посуху та відсутність природних ворогів, сарана почала активно розмножуватись, знищуючи сільськогосподарські культури.

Наразі найбільші спалахи зафіксовані у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях. На півдні України тривають масові хімічні обробки угідь. У Запорізькій області особливий режим захисту вже діє на площі понад 21,6 тис. га.

Поодинокі випадки вже фіксують і у столиці — мешканці Голосіївського та Дарницького районів повідомляли про появу великих особин сарани у зелених зонах та на присадибних ділянках.

У Києві запроваджено посилений моніторинг, однак фахівці поки закликають не панікувати — поява сарани у столиці наразі має спорадичний характер. У разі фіксації скупчень мешканців просять повідомляти Держпродспоживслужбу та утриматись від самостійного застосування хімікатів.

Поки аграрії зазнають збитків, деякі українці знайшли спосіб монетизувати нашестя. На платформах оголошень масово з'являються пропозиції продажу живої, засушеної та замороженої сарани. Ціни коливаються від 9 до 15 гривень за одну особину.

Попит на комах зростає серед власників тераріумів (сарану купують як корм для рептилій), а також серед рестораторів, які експериментують з використанням екзотичних інгредієнтів у меню.

 

 

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