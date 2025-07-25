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Надзвичайні події

Народний депутат від «Голосу» загинув у ДТП

Народний депутат від «Голосу» загинув у ДТП

Народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася ввечері 24 липня поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині.

За попередньою інформацією, Рущишин перебував за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав у попутному напрямку. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Народного депутата доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося — він помер під час госпіталізації.

Ярослав Рущишин був депутатом Верховної Ради 9-го та 10-го скликань, відомий як громадський діяч, підприємець і один з лідерів студентського руху під час Революції на граніті.

 

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Ярослав Рущишиннардеп Ручишинзагибель Ручишинапартія Голосзагибель у ДТП
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