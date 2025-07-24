Марко Рубіо змінив зовнішньополітичний курс Трампа щодо Росії, Китаю та інших країн

Стало відомо, що Державний секретар Марко Рубіо відіграв ключову роль у формуванні більш жорсткої позиції адміністрації Дональда Трампа щодо таких країн, як Китай, Росія, Україна та Іран. Попри те, що раніше Трамп схилявся до ізоляціонізму, вплив Рубіо призвів до активізації американської зовнішньої політики. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерело, близьке до Рубіо.

Як зазначає неназваний друг і колишній помічник Рубіо, ще на посаді сенатора Марко Рубіо був рішучим прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Він постійно наголошував на важливості протистояння диктаторам і підтримки дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

З приходом на посаду Державного секретаря, Рубіо продовжив відстоювати свої цінності, що, за словами співрозмовника Financial Times, значно вплинуло на президента Трампа. Замість того, щоб прийняти ізоляціоністські погляди Трампа, Рубіо вдалося схилити його до більш жорсткої зовнішньополітичної лінії.

"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – цитує видання свого співрозмовника. Він додав, що це сталося завдяки щоденним консультаціям високого рівня, які Марко Рубіо надає Дональду Трампу та іншим членам адміністрації.

Ця інформація свідчить про те, що Марко Рубіо, попри свою нинішню посаду, не відступив від своїх принципів, а, навпаки, зумів вплинути на зовнішньополітичний курс США, зміцнивши позиції Америки на міжнародній арені та зробивши їх більш рішучими щодо авторитарних режимів.