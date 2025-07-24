Трамп вирішив особисто керувати санкціями проти Росії

Президент США Дональд Трамп прагне залишити за собою остаточне слово у питанні санкцій проти Російської Федерації. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

"Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, зокрема з сенатором Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Але він завжди наголошував, що є головнокомандувачем і президентом не просто так. Від початку Трамп був глибоко залучений у цей конфлікт, тому будь-які рішення щодо санкцій він хоче залишити за собою", — зазначила Левітт.

За її словами, остаточне рішення про запровадження нових обмежень проти РФ ухвалюватиме особисто президент США, навіть попри наявність законопроєктів, які передбачають санкції.

Минулого місяця сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент підтримав його ініціативу щодо посилення тиску на Росію. Грем анонсував "великий прорив" у цьому питанні, однак підкреслив, що законопроєкт не зобов’язує адміністрацію вводити санкції — фінальне рішення залишається за Трампом.

Йдеться про законопроєкт, який передбачає запровадження додаткових економічних санкцій проти РФ у разі її відмови від перемир’я, зокрема, мита у розмірі 500% на товари з країн, які купують російську нафту. Документ має підтримку серед обох палат Конгресу, проте його досі не схвалено.

У Білому домі наголошують, що президент Трамп особисто визначатиме, коли і які санкції застосовуватимуться проти Росії, щоб "не дати Кремлю можливості передбачити дії США".