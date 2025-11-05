Окупанти втратили темп: ЗСУ вибили ворога з частини позицій

Українські сили мають щонайменше два підтверджені просування, тоді як російські війська стикаються з серйозними проблемами через осінню погоду, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ураїнські війська нещодавно просунулися на південний схід від Костянтинівки та на південний схід від Лимана, тоді як росіяни безуспішно штурмували позиції ЗСУ на кількох напрямках.

Ситуація на півночі

Російські війська здійснили спроби наступу в Сумській області, але зазнали контратак поблизу Олексіївки, Кіндратівки, Новокостянтинівки, Юнаківки та Андріївки. За даними аналітиків, окупанти скаржаться на несправність північнокорейських боєприпасів і вимушені вручну перевозити боєприпаси, що призводить до втрат.

Харківщина та Донеччина

На Куп’янському напрямку підтвердженого просування ворога немає. Під Покровськом тривають інтенсивні бої: російські війська частково просунулися на північних околицях міста, проте місто не захоплене. В ISW зазначають, що тимчасові успіхи окупантів пояснюються активністю дронів, а не маневрами техніки — механізовані штурми ускладнені через розкислий ґрунт.

Південь

На Запорізькому напрямку ЗСУ підняли український прапор на островах Каховського водосховища. Підрозділи ГУР підтверджують активність у цьому районі. На Херсонському напрямку росіяни намагалися атакувати, але успіху не досягли.

В ISW наголошують, що через осінню сльоту російські механізовані атаки стають дедалі менш ефективними, тоді як Збройні сили України утримують позиції та здійснюють локальні контрнаступальні дії.

Через осінню багнюку російські танки та бронетехніка буксують, а підрозділи зазнають втрат. За словами українських військових, техніка противника “тоне у воді”, а піхота часто не має достатньої екіпіровки. У нічний час окупанти використовують теплозахисні плащі, щоб уникнути виявлення дронами, проте українські оператори продовжують фіксувати та знищувати групи противника.

Як повідомляло раніше ForUa, підтоплення на Бєлгородщині погіршило логістику та боєздатність російських військ.