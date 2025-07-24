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“Друге коло” закінчилось катастрофою: російський Ан-24 з пасажирами впав поруч з аеропортом

“Друге коло” закінчилось катастрофою: російський Ан-24 з пасажирами впав поруч з аеропортом

В Амурській області Російської Федерації зазнав катастрофи пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебували 49 людей. За попередніми даними, вижити нікому не вдалося. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах.

Літак виконував рейс з Хабаровська до Тинди з проміжною посадкою у Благовєщенську. Незадовго до приземлення повітряне судно перестало виходити на зв’язок. За даними Далекосхідної транспортної прокуратури, під час заходу на посадку літак "пішов на друге коло", після чого зв'язок з ним було втрачено.

На борту перебували 43 пасажири та 6 членів екіпажу.

Рятувальні служби вже виявили місце падіння — фюзеляж літака охоплений пожежею. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки повітряного руху.

Причини авіакатастрофи наразі з'ясовуються. Офіційного підтвердження про загиблих поки немає, однак джерела в рятувальних службах повідомляють, що шансів на виживання у пасажирів і екіпажу практично немає.

 

 

Теги:

авіакатастрофа Ан-24жертви авіакатастрофипорушення правил безпеки повітряного рухуавіакатастрофа біля Тинди
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