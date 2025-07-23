Австрія не відкидає розміщення своїх військ в Україні

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що її країна не виключає можливості розміщення своїх військових в Україні після припинення бойових дій. Про це інформує Der Standard.

Таннер вкотре висловила готовність розглянути участь австрійських збройних сил у потенційній миротворчій місії. Вона зазначила: «Якщо настане мир, якщо буде ухвалено рішення про те, яка місія і ким вона буде очолена, тоді ми оцінимо, як можемо зробити найкращий внесок».

Міністерка додала, що Австрія «ніколи не закривала очі на те, чи слід нам брати участь у тій чи іншій місії».

Водночас Таннер підкреслила, що поки триває війна Росії проти України, питання про участь у місії не може навіть виникнути. Вона уточнила, що направлення солдатів з нейтральної Австрії до країни, що воює, є конституційно неможливим.

«З іншого боку, ми робимо дуже значний внесок у межах спільної безпекової та оборонної політики», — сказала міністерка, говорячи про Європейський Союз.

За останні 50-60 років сотні тисяч австрійських солдатів брали участь у миротворчих місіях за кордоном.