У чотирьох країнах заборонили використання зубної пасти Colgate Total Clean Mint

Компанія Colgate Palmolive заборонила продаж своєї продукції Colgate Total Clean Mint в Аргентині, Бразилії, Еквадорі та Венесуелі після кількох попереджень про її непридатність для споживання людиною.

Про це повідомляє видання Gestion.

Аргентина стала останньою країною, яка приєдналася до цього списку, після того, як Національне управління з лікарських засобів, харчових продуктів та медичних технологій (ANMAT) наказало вилучити продукт з ринку у всіх його формах через повідомлення про подразнення та запалення тканин ротової порожнини.

Тисячі громадян постраждали від появи пухирів, виразок, печіння, набряків та болю після використання пасти Colgate Total Clean Mint.

Ця зубна паста була заборонена в Бразилії протягом чотирьох місяців через "небажані ефекти", пов’язані з її використанням. Вона була випущена на ринок у липні 2024 року за новою формулою, що містить фторид олова.

У Домініканській Республіці також було оголошено попередження про стан здоров'я через шість несерйозних побічних ефектів серед понад 2,5 мільйона проданих одиниць.

Як аргентинське агентство, так і Національне агентство з нагляду за здоров'ям (Anvisa) Бразилії заявили в попередніх комюніке, що побічні ефекти пов'язані з використанням зубних паст із фторидом олова як активним інгредієнтом.