Антикорупційний бліцкриг: хто пішов війною проти НАБУ і САП

У понеділок, 21 липня, Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора провели «спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ». Після цього НАБУ (а також САП) добила Детальніше про те, що відбувається між силовими органами країни – далі в матеріалі FOR-UA.

Протягом останніх двох днів сталася серія ударів по двох антикорупційних органах. Сьогодні Верховна Рада підтримала загалом законопроект 12414.

У НАБУ розповіли як саме цей законопроект обмежить їхні повноваження. Директор НАБУ Семен Кривонос закликав Зеленського не підписувати законопроект, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Фактично вони будуть перетворені на підрозділи у складі Офісу генпрокурора. Кривонос наголосив, що частина депутатів, які голосували «за», фігурують у розслідуваннях НАБУ та САП і діяли в умовах конфлікту інтересів.

Євросоюз виказав занепокоєння діями влади України щодо НАБУ та САП, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він нагадав, що боротьба з корупцією впливає на надання Україні фінансової допомоги та її перспективу вступу до ЄС.

«Ці установи є ключовими для реформи в Україні і мають діяти незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру суспільства. ЄС і надалі стежитиме за розвитком ситуації та підтримуватиме Україну у дотриманні принципу верховенства права», — заявив Мерсьє.

Кривонос закликав Зеленського не підписувати ухвалений закон: «Ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідним вето». Щоправда, шансів на це мало. І ось чому.

Напередодні в СБУ розповіли, що провели серію обшуків у різних регіонах країни. Низці детективів НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з путінською Росією, а також «корупційні дії в інтересах олігархів». Як свідчить з витоків у ЗМІ, серед іншого, було зафіксовано випадок, коли один із детективів Національного антикорупційного бюро передавав росіянам секретні дані через оточення президента-втікача Януковича. Ще одному детективу НАБУ «шиють» державну зраду в тому числі за ведення незаконного бізнесу з країною-агресоркою.

У НАБУ підтвердили обшуки та ключовий акцент зробили на тому, що слідчі дії відбувалися без необхідних у таких випадках ухвал суду. Натомість у відомстві Василя Малюка було оприлюднено заяву про те, що СБУ спільно з Офісом генпрокурора викрили на веденні бізнесу в Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За матеріалами справи, цей персонаж має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. Розслідування «контори» також встановило, що посадовець виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії (республіка Дагестан). За даними слідства, батько Магамедрасулова має російське громадянство, однак посадовець це приховав. Тут, звісно вже виникає віз і маленький возик запитань до тих, хто проводить, грубо кажучи кастинг до НАБУ, адже йдеться не про прибиральницю і навіть не про пересічного детектива, а про регіонального керівника. Втім, повернімося до суті гучної історії. Отже, в СБУ також повідомили, що матір Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у самопроголошеній «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах. Представнику НАБУ також інкримінують контакти з російськими спецслужбами і передачу їм таємної інформації.

«Цей високопосадовець бюро (Магамедрасулов – ред.) був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами Росії та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ», - йдеться в заяві СБУ.

У відомстві на Різницькій, як і в СБУ також зауважили, що Федора Христенка викрили у державній зраді: «Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)». Окремо в Офісі генпрокурора акцентували, що після початку повномасштабного вторгнення Христенко виїхав за кордон і звідти активно продовжував вести «свою протиправну діяльність». «Встановлено, що народного депутата ФСБ Росії завербувала в період правління Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час «Революції Гідності», - резюмували в Офісі генпрокурора.

Дещо згодом у НАБУ повідомили, що їм відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводилися стосовно їхніх співробітників. В бюро знову обурилися тим, що ці дії начебто проводилися без відповідних ухвал Феміди. Водночас у заяві від бюро йдеться, що під час одного з обшуків до детектива НАБУ застосували фізичну силу «попри відсутність з його боку опору».

«Бюро проводить внутрішню перевірку всіх обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника. Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», - підсумували у НАБУ. Тим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) закликали співробітників СБУ «суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злив» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ».

У Центрі протидії корупції (ЦПК) стверджують, що масові слідчі дії СБУ, ДБР та ОГП у НАБУ – це «продовження тиску та спроба знищити незалежні інституції». «Влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституцій, або перетворення їх на сателітів Банкової», - акцентували у структурі Шабуніна.

Водночас відомий блогер та фінансовий аналітик Сергій Фурса озвучив свої оцінки ситуації з ймовірностями: «50% ймовірності: це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. 25% ймовірності: це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей. 24% ймовірності: це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності. 1% ймовірності: в НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога».

Окремо наголосивши, що це дуже суб’єктивна оцінка, Фурса резюмував: «Дуже хочеться вірити у щось хороше. Особливо під час війни. Що не буде тема війни та протистояння росіянам лицемірно використовуватись. Тому хочеться вірити, що скоро ми побачимо докази роботи цієї мережі пов’язаних один з одним детективів НАБУ. Але поки в голову знов лізуть ті кляті питання. Особливо на фоні того, як часто зараз тема «працювати на ворога» використовується силовиками для наїзду на бізнес».

Якщо ж відштовхуватися не від суб’єктивних суджень/припущень, а від цілком об’єктивних фактів, то слід зауважити, що стосунки по лінії СБУ-НАБУ й раніше були, м’яко кажучи, не безхмарними. Зокрема, у 2017-2018 роках між представниками цих структур відбувалися навіть силові зіткнення.

Тим часом посли країн G7 висловили стурбованість подіями навколо НАБУ, під час яких СБУ заявила про викриття імовірного агента російської ФСБ. «Група семи» уважно стежить за подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Ми всі маємо спільне зобов’язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне урядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», - йдеться у заяві, поширеній увечері 21 липня в мережі Х.

У будь-якому разі, жирну крапку в цій історії ставити зарано і в ході подальших подій можуть виплисти факти, які здатні перевернути нинішні оціночні судження експертів різного штибу догори дриґом. Хай там як, але наразі навіть від самої думки про те, що в країні, яка неймовірно-фантастичними зусиллями ЗСУ відстоює своє право на існування, НАБУ та інші подібні структури можуть бути «нафаршировані» російськими агентами кидає в холодний піт, попри неймовірну спеку за вікном. З іншого боку, видається на те, що дехто вирішив скористатися цим для того, аби знищити антикорупційні органи.