Ворог поступово просувається до центру Покровська з півдня, – DeepState

Російська окупаційна армія поступово просувається у центр Покровська Донецької області з півдня, облаштовує там позиції та закріплюється.

Про це повідомляють аналітики OSINT-проєкту DeepState.

Вони зазначили, що вдається активно відстежувати противника в районі залізниці, щоб не дати можливості захопити там місцевість під контроль.

"Однак велика кількість фіксацій вже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона в скорому часі досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська", — йдеться у повідомленні.

DeepState також зауважує, що збільшується фіксація груп піхоти біля населеного пункту Рівне Мирноградської громади Покровського району, що був частиною важливого логістичного ланцюга до Мирнограду.

Росіяни влаштовують засідки, облаштовують різні інженерні перешкоди та унеможливлюють нормальне пересування.

"... унеможливлює нормальне пересування, що вже давно перетворилося на лотерею. Чим більше поглинання ворогом Покровська ставить під критичну загрозу утримання Мирнограду та подальших маневрів, якщо вони стануть необхідними", — повідомили аналітики.

Водночас, угрупування Сил оборони в Мирнограді продовжує тримати оборону, відчуваючи постійний тиск росіян зі сходу, півдня та півночі. Фіксують на південних околицях міста, проте очевидних закріплень росармія там поки немає.

"Битва за Покровськ та Мирноград триває", — наголошується у повідомленні OSINT-проєкту DeepState.

ForUA нагадує, за даними Департаменту оборонної готовності Естонії, українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть перейти під контроль російської армії у грудні цього року.