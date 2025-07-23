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Українська делегація прибула до Туреччини для переговорів

Українська делегація прибула до Туреччини для переговорів

Українська делегація прибула до Туреччини, де сьогодні, 23 липня 2025 року, відбудуться зустрічі з високопоставленими турецькими посадовцями. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Основною метою візиту є обговорення двосторонніх відносин та регіональної безпеки. Очікується, що в Анкарі українські представники проведуть низку важливих зустрічей, які допоможуть зміцнити співпрацю між двома країнами.

Після переговорів у турецькій столиці, делегація вирушить до Стамбула. Там, за попередніми даними, заплановані консультації з російськими представниками. Ці переговори мають на меті підготовку ґрунту для майбутньої зустрічі лідерів України та Росії, що свідчить про продовження дипломатичних зусиль для врегулювання напруженості.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаСтамбулпереговори в СтамбуліУмєровделегація
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