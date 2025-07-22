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ЄС не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП

ЄС не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП

Євросоюз наразі не збирається порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Наразі це питання не обговорюється", – заявив Мерсьє.

Він пояснив, що, коли йдеться про фінансову підтримку, яку надає ЄС Україні, існує низка систем рішень та механізмів контролю, які теоретично можуть бути застосовані.

"Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо", – сказав речник Єврокомісії.

Водночас він зауважив, що Євросоюз стурбований ситуацією з НАБУ та САП.

Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСфінансуваннябезвізовий режимНАБУСАП
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