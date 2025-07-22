Керівництво Академії МВС поділило між собою службові квартири, обіцяні пільговикам і ветеранам, - ЗМІ

Керівництво Національної академії внутрішніх справ (НАВС) розподілило між собою службові квартири в житловому комплексі у Києві. Житло раніше обіцяли пільговикам та ветеранам. Після приватизації деякі керівники НАВС продали квартири.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначається, у 2017 році НАВС вирішила знести свої гуртожитки й навчальний корпус в Києві, на Кудряшова (Мокра) 8-10, а на звільненій ділянці у кооперації з забудовником звести житловий комплекс.

Рішення тут тоді обґрунтовували тим, що гуртожитки старі й непридатні для використання, а Академія потребує житла для своїх співробітників. Станом на той рік у квартирній черзі стояло 250 сімей співробітників, з яких 90% – пільговики (УБД, АТО, поліція, чорнобильці й т.д.).

Будівництво ЖК на землі НАВС мало допомогти вирішити цю проблему, адже за умовами договору Академія мала отримати від забудовника 28 квартир у цьому комплексі.

У 2024 році ввели в експлуатацію перший збудований житловий комплекс "Сіті Хаб", 18 квартир у ЖК передали Академії МВС. Зазначені квартири одразу приватизували співробітники Академії МВС, які до того перебували у квартирній черзі та нібито проживали у гуртожитках, однак, як з’ясував Bihus.Info, вказані працівники Академії та їхні родичі вже володіють різною нерухомістю.

Хто з НАВС отримав квартири?

За даними Bihus.Info, найбільшу з 18 квартир отримала заступниця директора з заочної форми навчання Національної академії внутрішніх справ Інна Шруб. Йдеться про двокімнатну квартиру загальною площею 87 м². Середня ринкова вартість такої квартири становить близько 130 тис. доларів. Однак, вже через два місяці Інна Шруб продала квартиру. Згідно з декларацією Шруб, її батьки та сестра загалом володіють 9 квартирами у Києві, а родина Шруб мешкає у квартирі в новобудові, яка оформлена на її матір.

Рекорд з продажу приватизованої квартири встановив Олексій Федченко, старший викладач НАВС. Отримавши державну квартиру, він продав її буквально за 3 тижні, відмовившись пояснювати причини. Втім, їх можна знайти в офіційних реєстрах – у його дружини у власності є вже аж три квартири в Києві, прибутковий фарм-бізнес і Land Rover Discovery за півтора мільйони. Загалом у подружжя задекларовано стільки коштів, що вони могли б просто купити таку квартиру, а не забирати її в держави.

Ще одну квартиру у ЖК отримав Юрій Миронець – начальник Відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС. На облік чоловік став з формулюванням "проживання у гуртожитку". І лишався в черзі навіть після того, як у 2019 році став власником двокімнатної квартири у ЖК "Оранж Парк" у Крюківщині, що під Києвом. Це житло у 2024 Миронець з себе списав, продавши квартиру власному тестю і лишившись там жити. Після чого отримав квартиру вже в ЖК "Сіті хаб". Цікаво, що наразі Миронець також будує приватний будинок у Крюківщині.

Квартиру у ЖК "Сіті Хаб" також отримала Ніна Решетинська – керівниця відділу закупівель і тендерів Академії МВС. Вона перебувала у квартирній черзі з 2018 році, підстава – "проживання в гуртожитку". Хоча вже того року Решетинська зазначала в декларації, що її родина будує приватний будинок у селі Гореничах біля Києва. Вже у 2020 році будинок був введений в експлуатацію, попри це жінка у 2024 році отримала державну квартиру.

Як йдеться у розслідуванні Bihus.Info, така схема розподілення державних квартир серед співробітників НАВС – не новина. Раніше таким чином нерухомість у новому ЖК отримав ректор Руслан Сербин та дружина проректора Станіслава Мозоля. Водночас у власності родини Мозолів на той момент були 6 квартир, 2 будинки й готель біля Буковеля.

У тому ж ЖК свого часу отримав службову квартиру і ще один проректор – Андрій Запотоцький. Зараз він мешкає у приватному будинку, оформленому на односельчанина, а службову квартиру родина приватизувала, продала і кошти залучила для інвестиції в нерухомість, зокрема за кордоном.