На Шона Комбса напали з ножем, поки він спав у камері

Американський репер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, пережив небезпечний інцидент у федеральній в’язниці в Брукліні.

За словами його давнього друга Чарлуччі Фінні, до камери музиканта проник інший ув’язнений із саморобним ножем та притиснув лезо до його горла, поки він спав.

Фінні заявив, що нападник підійшов настільки близько, що міг убити репера за кілька секунд. Він вважає, що це була спроба залякування, пише Daily Mail.

– Якби цей чоловік хотів нашкодити, Шона вже не було б. Це було попередження, – переконаний друг P. Diddy.

Адвокати Комбса під час суду також повідомляли про загрозу його життю – інший ув’язнений нібито хотів набути авторитету, завдавши шкоди знаменитості.

Репер перебуває у в’язниці вже понад рік та просить перевести його до безпечнішої установи у Нью-Джерсі, де він міг би проходити реабілітацію й бачитися з родиною.

У липні репера виправдали за звинуваченням у торгівлі людьми. Разом із тим суд встановив, що він організовував та оплачував приїзд ескорту на приватні секс-вечірки з наркотиками

Комбса засуджено до 50 місяців ув’язнення і штрафу $500 тис. Він подав апеляцію, запевняючи, що проходить програми самовдосконалення та прагне “залишатися мирною і тверезою людиною”.

Білий дім також спростував чутки про можливе помилування з боку президента Дональда Трампа, назвавши їх “фейковими”.