Рашисти вбили п'ятьох цивільних у Званівці на Донеччині

Російські війська, ймовірно, розстріляли п’ятьох цивільних у Званівці на Донеччині, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.



За її даними, 20 жовтня подружжя та їхній дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду, невдовзі військовослужбовці РФ увірвалися до сховища та почали допитувати про місце перебування українських військових у населеному пункті.



«Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли. Проте один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою і її 30-річним сином», – йдеться у повідомленні.



У прокуратурі додають, що постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними Офісу генпрокурора, станом на 8 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зареєстровано 191 763 злочини агресії і воєнні злочини російських сил.