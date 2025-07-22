Верховна Рада України, підтримавши законопроєкт №12414, фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, заявляє директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати, в залежний режим", - сказав директор НАБУ на брифінгу у вівторок.

"Глибину шоку і занепокоєння (міжнародних партнерів – Ред.) оцінювати не можу. Можу сказати, що ми маємо факт, що фактично проголосований законопроєкт. Це свідчить на мою думку про те, що недостатньо було наголошено на тому, що антикорупційні зусилля України є дуже важливими для вступу до Європейського союзу", - сказав Кривонос.

Він зазначив, що антикорупційні органи комунікують з усіма міжнародними партнерами.

"Ми почали комунікувати ще одразу, коли почалася ця брудна атака по телеграм-каналах…. Ми кілька місяців комунікуємо і попереджаємо, у нас була інформація, що щось планується на НАБУ і САП. Ми попереджали, писали листи, зверталися до відповідних представництв, посольств, міжнародних організацій, говорили про те, що такий сценарій розвитку подій може бути. Вони були дуже добре поінформовані, що такі дії відбуваються", - зазначив директор НАБУ.

На даний час, за його словами, така комунікація продовжується. "В принципі, ця битва не програна, вона ще триває, хоча…", - додав він.

В той же час Кривонос наголосив, що він оптимістично ставиться до цієї ситуації і вважає, що її можна виправити разом з громадянським суспільством і незалежними медіа.

"Будемо працювати над поверненням незалежности НАБУ і САП", - резюмував він.

Своєю чергою речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє зробив таку заяву: «Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій — НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства».

Він додав, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу, що залежить від прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному врядуванні. За його словами, для вступу до ЄС Україна повинна мати потужну спроможність протидіяти корупції та забезпечувати стійкість своїх інституцій.

«ЄС і надалі стежитиме за розвитком ситуації та підтримуватиме Україну в дотриманні принципу верховенства права», — наголосив речник Єврокомісії.