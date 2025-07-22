Українські дрони влаштували пекельну ніч для низки російських регіонів

У ніч на 22 липня низка об'єктів у різних регіонах Росії зазнали ударів безпілотників. Під атаками опинилися об'єкти в Ростовській, Самарській, Брянській, Калузькій, Тульській, Бєлгородській областях та у Московському регіоні.

У Ростовській області після нічної атаки на Міллерово було завдано удару по залізничному вузлу в місті Батайськ. Повідомляється про пожежі та пошкодження інфраструктури — точний масштаб наслідків наразі уточнюється.

У Самарській області в місті Новокуйбишевськ було повторно атаковано АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія». Це одне з найбільших підприємств у сфері газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу в Росії та Східній Європі. Перша атака на завод відбулася навесні 2025 року.

Згідно з даними OSINT-аналітиків, підприємство є частиною виробничого ланцюга військово-промислового комплексу РФ. Його продукція використовується у виробництві вибухових речовин, артилерійських снарядів та авіабомб. Завод також має унікальні в Росії виробництва синтетичного етилового спирту та пара-трет-бутилфенолу — ключових компонентів у створенні полікарбонатів, фенольних та епоксидних смол.

Крім того, вночі фіксувалась робота систем ППО у небі над Брянською, Калузькою, Тульською, Бєлгородською областями та в Московському регіоні.