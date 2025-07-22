"Мадонна з дитям" повернулася до Італії

Картина італійського художника Антоніо Соларіо (Lo Zingaro) "Мадонна з дитям", викрадена майже пів століття тому, повернулася до музею міста Беллуно в Італії. Полотно, що зникло у 1973 році, передала музею мешканка британського Норфолка Барбара де Дожа, повідомляє The Guardian.

Історія картини тягнеться ще з ХІХ століття: з 1872 року вона належала музею Беллуно, але у 1973 році була викрадена. У тому ж році, за словами Барбари де Дожі, її покійний чоловік — барон де Дожа — нібито придбав полотно законно в Австрії. Де Дожа протягом десятиліть наполягала на своєму праві володіння твором.

«Мадонна з дитям» перебувала у міжнародному розшуку. Її шукали італійські карабінери та Інтерпол. У 2017 році де Дожа спробувала виставити картину на аукціоні — саме тоді її впізнали представники італійського музею.

Хоча у 2020 році полотно тимчасово повернулося до де Дожі через бюрократичні затримки, справу взявся завершити юрист Крістофер Марінелло, фахівець із повернення викраденого мистецтва. Він переконав жінку добровільно передати картину справжньому власнику — музею Беллуно в Італії.