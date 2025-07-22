США зволікають з передачею систем Patriot Німеччині

ФРН поки що не отримала підтвердження від США щодо термінів поставки зенітно-ракетних комплексів Patriot, які мають замінити ті, що Берлін планує передати Україні. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

«Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині й Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена», — сказав він. Мерц додав, що ведуться переговори з американською стороною на рівні міністрів оборони щодо деталей та графіка поставок.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що США та Німеччина домовилися про якнайшвидшу передачу Україні п’яти систем Patriot. За його словами, координація триває з метою забезпечити безперервну підтримку українського неба.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, коментуючи ситуацію, висловив розуміння щодо бажання Німеччини мати чіткість у цьому питанні. Він також наголосив на ключовій ролі Берліна у зміцненні протиповітряної оборони України.