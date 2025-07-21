Держава готує масштабне перезавантаження системи контролю бізнесу

Україна готується до докорінних змін у системі перевірок бізнесу. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що чинна модель контролю є неефективною та потребує глибокого перезавантаження. За його словами, роками сформована викривлена структура із зв’язків між корупційними групами призвела до того, що система перестала виконувати свої функції.

Єдиний орган контролю та ризик-орієнтований підхід

Пан Гетманцев наголосив на необхідності створення єдиного органу, який здійснюватиме перевірки. Таким органом має стати оновлене Бюро економічної безпеки (БЕБ), що працюватиме за принципом ризик-орієнтованості. Це означає перехід від масових перевірок до точкових інспекцій у секторах із підвищеним ризиком. До таких секторів відносяться:

азартний бізнес;

фінансові установи;

ринок підакцизних товарів.

Прозорість та модернізація взаємодії

Для забезпечення прозорості процесу депутат пропонує запровадити обов'язкове використання боді-камер інспекторами під час перевірок. Крім того, планується реформувати систему взаємодії між бізнесом і контролюючими органами. Зокрема, буде модернізовано «Клуб білого бізнесу», який звільняє добросовісні підприємства від планових перевірок.

Плани на 2025 рік та заклик до бізнесу

На 2025 рік заплановано перевірити понад 4700 суб’єктів господарювання. Однак, для більшості підприємств, що не входять до ризикових груп, перевірки не передбачаються.

Данило Гетманцев закликав представників бізнесу повідомляти про можливі зловживання з боку перевіряльників. Він пообіцяв, що парламентський комітет оперативно реагуватиме на такі звернення.

Від каральної моделі до партнерства

Загалом, позиція голови фінансового комітету відображає прагнення перейти від каральної моделі контролю до системи партнерства між державою і підприємцями. У центрі цієї нової моделі – прозорість, цифровізація та превенція, які мають замінити тиск і хаотичні перевірки.