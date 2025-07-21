Прорив у медицині: Китайські вчені розробили доступну CAR-T-терапію проти раку та інших тяжких хвороб

Китайські дослідники здійснили значний прорив у лікуванні раку крові та інших серйозних захворювань, розробивши дешевшу та простішу у використанні версію високоспеціалізованої персоналізованої клітинної терапії. Цей новий метод може зробити рятівну CAR-T-терапію доступною для значно більшої кількості пацієнтів по всьому світу.

За даними видання South China Morning Post, інноваційний підхід значно спрощує програмування терапії порівняно з традиційними методами та суттєво знижує її вартість. Це відкриває нові перспективи для пацієнтів, які раніше не могли дозволити собі це дороге лікування.

CAR-T-терапія (Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy) — це вид імунотерапії, що полягає у генетичній модифікації власних Т-клітин пацієнта, щоб вони розпізнавали та знищували ракові клітини. Протягом останніх років ця терапія показала вражаючі результати у боротьбі з раком крові та продемонструвала багатообіцяючі перспективи в лікуванні інших захворювань, таких як астма та аутоімунні розлади.

Проте, незважаючи на свою ефективність, виробництво та доставка цих клітинних терапій пацієнтам були надзвичайно складними та дорогими процесами, що обмежувало їхнє широке застосування. Нова розробка китайських вчених має потенціал змінити цю ситуацію, зробивши CAR-T-терапію більш доступною та поширеною.

Цей прорив є значним кроком уперед у боротьбі з раком та іншими важкими недугами, пропонуючи надію мільйонам людей по всьому світу.