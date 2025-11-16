Студія "Квартал 95" звернулася до своїх шанувальників із повідомленням, що їхній проєкт не має дотичності до жодних бізнесів її акціонерів чи політичних процесів.

"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. «Квартал 95» — це не просто проєкт, - мовиться в повідомленні. - Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми - сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід.

Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції.

Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, - це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості.

«Квартал 95» був, є і буде.

Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах.

Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору - це наша сила.

Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає".

Раніше ForUA повідомляв про те, що хор "Гомін" не братиме участь у анонсованому концерті "Єдиний Квартал" від Студії "Квартал 95".

Як відомо, Студія "Кварталу 95" заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча не мають стосунку до діяльності студії.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.