До професійного свята Зеленський нагородив обраних медійників

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку відзначив державними нагородами українських та іноземних медійників.
Відповідний указ опублікували на сайті президента:
«За вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв’язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю постановляю…».
Так, нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня постановили:
- ВАРЕНИЦЮ Інну Володимирівну — кореспондента товариства «Видавничий дім «ЛБ».
- ГНІТЕЦЬКУ Олену Володимирівну — кореспондента медіа «Вгору.Херсон».
- ГУБАНОВУ Олену Вікторівну (посмертно) — кореспондента відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
- ГУЗЕНКА Костянтина Олександровича (посмертно) — фотографа, учасника команди «Ukrainer».
- ДОБРОНОСОВА Яна Станіславовича — фотокореспондента товариства «Телеграф медіа».
- ЗИРЯНОВУ Дар’ю Євгеніївну — телеоператора відділу регіональної редакції товариства «Ми — Україна».
- ІВАНЧЕНКА Георгія Анатолійовича — репортера-фрилансера, члена Української асоціації професійних фотографів (UАРР).
- КАРМАЗІНА Євгена Олександровича (посмертно) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
- КОВАЛЕНКА Андрія Васильовича — виконавчого директора Академії української преси.
- КОЛИЧЕВА Олександра Валерійовича — старшого кореспондента спеціального відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
- КОПТЄВА Євгена Вікторовича — кореспондента програми «Воєнкор».
- ЛАЛЛІКАНА Антоні (посмертно) — фотожурналіста агенції «Hans Lucas» (Франція).
- МАКАРЧУК Аліну Миколаївну — журналістку польського телеканалу «TVN 24».
- НАЙДУ Іванну Анатоліївну — генерального продюсера товариства «УНІАН ТБ».
- ОГІРЕНКА Валентина Васильовича — фотокореспондента Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні.
- ПОПОВА Сергія Валерійовича — заступника генерального директора товариства «Телерадіокомпанія «Студія «1+1».
- СОЛЯР Катерину Валеріївну — журналістку, ведучу 24 каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія «Люкс».
- ХАРЧЕНКА Володимира Анатолійовича — директора технічного відділу служби товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICТV).
- ШЕКЕРУ Світлану Василівну — кореспондента спеціального відділу редакції товариства «Національні інформаційні системи».
- ЯНОВСЬКОГО Олександра Васильовича — телеоператора відділу товариства «Національні інформаційні системи».
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня постановили:
- СОТНИК Наталію Леонідівну — радіоведучу рaдіо «ROKS» Приватного підприємства «Фірма «Лямін».