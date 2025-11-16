﻿
До професійного свята Зеленський нагородив обраних медійників

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку відзначив державними нагородами українських та іноземних медійників.

Відповідний указ опублікували на сайті президента:

«За вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв’язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю постановляю…».

Так, нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня постановили:

  • ВАРЕНИЦЮ Інну Володимирівну — кореспондента товариства «Видавничий дім «ЛБ».
  • ГНІТЕЦЬКУ Олену Володимирівну — кореспондента медіа «Вгору.Херсон».
  • ГУБАНОВУ Олену Вікторівну (посмертно) — кореспондента відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
  • ГУЗЕНКА Костянтина Олександровича (посмертно) — фотографа, учасника команди «Ukrainer».
  • ДОБРОНОСОВА Яна Станіславовича — фотокореспондента товариства «Телеграф медіа».
  • ЗИРЯНОВУ Дар’ю Євгеніївну — телеоператора відділу регіональної редакції товариства «Ми — Україна».
  • ІВАНЧЕНКА Георгія Анатолійовича — репортера-фрилансера, члена Української асоціації професійних фотографів (UАРР).
  • КАРМАЗІНА Євгена Олександровича (посмертно) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
  • КОВАЛЕНКА Андрія Васильовича — виконавчого директора Академії української преси.
  • КОЛИЧЕВА Олександра Валерійовича — старшого кореспондента спеціального відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
  • КОПТЄВА Євгена Вікторовича — кореспондента програми «Воєнкор».
  • ЛАЛЛІКАНА Антоні (посмертно) — фотожурналіста агенції «Hans Lucas» (Франція).
  • МАКАРЧУК Аліну Миколаївну — журналістку польського телеканалу «TVN 24».
  • НАЙДУ Іванну Анатоліївну — генерального продюсера товариства «УНІАН ТБ».
  • ОГІРЕНКА Валентина Васильовича — фотокореспондента Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні.
  • ПОПОВА Сергія Валерійовича — заступника генерального директора товариства «Телерадіокомпанія «Студія «1+1».
  • СОЛЯР Катерину Валеріївну — журналістку, ведучу 24 каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія «Люкс».
  • ХАРЧЕНКА Володимира Анатолійовича — директора технічного відділу служби товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICТV).
  • ШЕКЕРУ Світлану Василівну — кореспондента спеціального відділу редакції товариства «Національні інформаційні системи».
  • ЯНОВСЬКОГО Олександра Васильовича — телеоператора відділу товариства «Національні інформаційні системи».

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня постановили:

  • СОТНИК Наталію Леонідівну — радіоведучу рaдіо «ROKS» Приватного підприємства «Фірма «Лямін».
 Автор: Богдан Моримух

