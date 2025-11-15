Польща надає допомогу українським біженцям останній рік

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє, наголосивши на необхідності впорядкувати систему підтримки. Про те пише Kresy.pl.

Навроцький зазначив, що українців слід розглядати нарівні з будь-якою іншою національною меншиною.

Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє, - підкреслив він.

Президент уточнив, що початкова версія законопроєкту про продовження підтримки для українських біженців включала виплату 800+ українцям, які не працюють у Польщі, що він визнав несправедливим по відношенню до поляків.

Що змінює новий закон

Право на виплати збережуть тільки ті, хто офіційно працює в Польщі або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.

Одержувачі повинні заробляти не менше 50% мінімальної зарплати в Польщі.

Польські органи щомісяця перевірятимуть працевлаштування. Якщо українець не працює, виплати припиняються. Також враховується факт можливого виїзду за межі країни.

У сфері охорони здоров'я запроваджуються обмеження для дорослих громадян України на низку послуг, включно з реабілітацією, стоматологією та частиною медикаментозної терапії.

Раніше, у вересні, Навроцький продовжив легальний статус українських біженців до березня 2026 року після накладення вето на законопроєкт про виплату 800+ для всіх. Новий закон робить систему допомоги більш вибірковою і регульованою, вважає польська влада.