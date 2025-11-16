Український футбол зазнав важкої втрати — на 54-му році життя несподівано помер колишній гравець національної збірної Андрій Полунін. Про смерть спортсмена повідомили 15 листопада, однак обставини трагедії наразі не розголошують.

Футбольна спільнота України заскочена новиною про наглу смерть Андрія Полуніна — відомого півзахисника, який виступав за низку українських та європейських клубів і провів дев’ять матчів за збірну України. Про це написали в Асоціації ветеранів футболу України.

За повідомленням, серце Полуніна зупинилося 15 листопада.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Андрія Полуніна — видатного українського футболіста, чудової людини та нашого доброго друга… Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Андрія Вікторовича. Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант», — написали в Асоціації ветеранів футболу України.

Полунін розпочав футбольну кар’єру у пізніх 1980-х у павлоградському «Шахтарі». Згодом перейшов до «Дніпра», де став одним із ключових гравців і провів загалом 192 матчі, забивши 28 голів та здійснивши 31 асист. Разом із дніпровським клубом виборював срібні й бронзові медалі чемпіонату України та виходив до фіналу національного Кубка.

Також Полунін виступав за київський ЦСКА, «Кривбас», львівські «Карпати», а чотири роки провів у німецьких клубах — «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот-Вайс».

У складі збірної України гравець провів дев’ять поєдинків, у яких відзначився одним голом і чотирма результативними передачами.

Футбольні клуби та вболівальники по всій країні висловлюють співчуття родині та близьким спортсмена.