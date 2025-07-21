Українці масово скуповують нові авто: які марки та моделі стали хітами

За перші шість місяців 2025 року українці придбали майже 33 000 нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».

Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Renault Duster — з січня по червень було продано 2480 таких автівок. До першої десятки також увійшли:

Toyota RAV-4 — 1668 одиниць

Hyundai Tucson — 995

Toyota Land Cruiser Prado — 993

BYD Song Plus — 982

Volkswagen ID.Unyx — 830

Skoda Kodiaq — 827

Skoda Octavia — 778

Mazda CX-5 — 731

Volkswagen Touareg — 707

Загалом імпорт легкових автомобілів за цей період зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США, повідомляють у профільних асоціаціях. При цьому майже третина ввезених авто — електромобілі.