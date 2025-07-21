Українці масово скуповують нові авто: які марки та моделі стали хітами

За перші шість місяців 2025 року українці придбали майже 33 000 нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».
Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Renault Duster — з січня по червень було продано 2480 таких автівок. До першої десятки також увійшли:
Toyota RAV-4 — 1668 одиниць
Hyundai Tucson — 995
Toyota Land Cruiser Prado — 993
BYD Song Plus — 982
Volkswagen ID.Unyx — 830
Skoda Kodiaq — 827
Skoda Octavia — 778
Mazda CX-5 — 731
Volkswagen Touareg — 707
Загалом імпорт легкових автомобілів за цей період зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США, повідомляють у профільних асоціаціях. При цьому майже третина ввезених авто — електромобілі.