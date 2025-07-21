﻿
Рейтинги

Українці масово скуповують нові авто: які марки та моделі стали хітами

Українці масово скуповують нові авто: які марки та моделі стали хітами

За перші шість місяців 2025 року українці придбали майже 33 000 нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».

Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Renault Duster — з січня по червень було продано 2480 таких автівок. До першої десятки також увійшли:

Toyota RAV-4 — 1668 одиниць

Hyundai Tucson — 995

Toyota Land Cruiser Prado — 993

BYD Song Plus — 982

Volkswagen ID.Unyx — 830

Skoda Kodiaq — 827

Skoda Octavia — 778

Mazda CX-5 — 731

Volkswagen Touareg — 707

Загалом імпорт легкових автомобілів за цей період зріс на 12,5%, досягнувши 2,55 млрд доларів США, повідомляють у профільних асоціаціях. При цьому майже третина ввезених авто — електромобілі.

Теги:

ринок нових авто в Українікросовер Renault Duster
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Війна 21.07.2025 10:13:46
Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Читати
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Столиця 21.07.2025 09:54:00
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Читати
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Столиця 21.07.2025 09:33:03
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Читати

Популярнi статтi