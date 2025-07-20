Мерц встановив конструктивні контакти з Трампом та вплинув на його рішення продовжити військову допомогу Україні, – МЗС ФРН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіграв ключову роль у рішенні президента США Дональда Трампа продовжити військову допомогу Україні, заявив глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль.

В інтерв'ю Bild він підкреслив, що рішення президента США Дональда Трампа продовжувати військову допомогу Україні багато в чому пов’язане з активними зусиллями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

«Це значною мірою стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у цьому процесі, адже від самого початку чітко заявляв про свою підтримку України», — зазначив міністр.

Він також розповів, що Мерц особисто обговорював свою позицію з Трампом під час переговорів у Білому домі, а також на саміті G7. За його словами, канцлер навіть телефонував американському лідеру, наголошуючи, що «зараз Сполучені Штати дуже потрібні».

«Ми можемо тільки радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США і що до голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали прислухатися», — додав Вадефуль.

Ці заяви прозвучали на тлі побоювань, що адміністрація Трампа може змінити підхід до підтримки України.

ForUA.com нагадує, 14 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть «найкращу у світі» зброю і продаватимуть її НАТО, а Альянс координуватиме постачання в Україну.

Трамп також сказав, що завдяки угоді Україна отримає озброєння на мільярди доларів. Він заявив, що «дуже незадоволений» Росією, і пригрозив 100% митами, якщо за 50 днів мирної угоди з Україною не буде досягнуто.

Також американський президент повідомив, що деякі країни, які мають ЗРК Patriot, можуть найближчим часом передати їх Україні. Він також розповів, що одна країна може відправити в Україну 17 Patriot, однак не уточнив яка.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін візьме активну участь у постачанні Україні ЗРК Patriot у рамках нової ініціативи США.

За словами джерела The New York Times, озброєння, яке НАТО має закупити у США для потреб України, майже повністю готове до негайного відправлення.