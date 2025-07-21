Шмигалю не вистачає 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібні 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік.

Про це повідомило «Радіо Свобода».

За словами Шмигаля, це дозволить Україні виробити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів, щоб відбивати атаки «шахедів», і додаткову далекобійну зброю, «щоб війна тривала також на території росії».

Президент Володимир Зеленськимй закликав Шмигаля разом із секретарем РНБО та міністром закордонних справ активізувати роботу форматів співпраці з партнерами, як-от «Рамштайн».

Зазначимо, чергове засідання Контактної групи з оборони України (відоме як формат «Рамштайн») відбудеться вже сьогодні, 21 липня, онлайн. Це буде перше засідання після змін в українському уряді й призначення Шмигаля очільником Міноборони.

Під час представлення на новій посаді Шмигаль заявив, що уряд зокрема планує розширити коло партнерів у межах «данської моделі». Він також висловив думку, що український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему.

За словами Шмигаля, з початку великої війни збройне виробництво в Україні було масштабоване у 35 разів. Він пообіцяв його продовжувати. Окрім того, станом на зараз 25 іноземних виробників зброї перебувають на різних стадіях локалізації свого виробництва в Україні.