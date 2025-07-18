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Тривожне попередження американського генерала: КНР може напасти на Тайвань, одночасно Путін розпочне паралельну атаку на країни НАТО

Тривожне попередження американського генерала: КНР може напасти на Тайвань, одночасно Путін розпочне паралельну атаку на країни НАТО

Високопоставлений американський генерал виступив з попередженням щодо зростаючої загрози глобального конфлікту за участі Росії та Китаю. За повідомленням Bild.de, генерал США закликає бути готовими до такої перспективи.

Генерал Кріс Донах'ю, командувач сухопутних військ США в Європі та Африці, заявив, що НАТО повинно бути готовим до можливості того, що китайський лідер Сі Цзіньпін може спробувати захопити Тайвань, одночасно закликаючи Володимира Путіна розпочати паралельну атаку на територію НАТО. Це, на його думку, потенційно може спровокувати нову глобальну війну.

"Не будемо наївними щодо цього", - цитує генерала видання.

Він наголосив на важливості посилення оборони Заходу та збільшення співпраці з союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування такого сценарію.

Таке попередження прозвучало на тлі зростаючих побоювань, що Путін може розраховувати на Балтійські країни - Естонію, Латвію та Литву, які є членами НАТО та колишніми радянськими республіками.

За словами Донах'ю, НАТО має бути "настільки сильною, щоб росіяни ніколи цього не зробили". Він також зазначив, що Росія "виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж все НАТО за рік", і співпрацює з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном у "неспровокованій агресивній війні проти України".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОвійнаКНРагресія рф
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