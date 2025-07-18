Земельні паї померлих: на Вінниччині викрили схему шахрайства

Нацполіція повідомила про підозру організованій злочинній групі на Вінниччині, яка заволоділа майже 50 га земельних паїв померлих людей. Про це інформує Нацполіція.

За даними слідства, механізм незаконного вибуття земельних ділянок з приватної власності організував адвокат. До злочинної діяльності він залучив двох посадовиць сільської ради Хмільницького району.

У результаті цієї схеми 11 осіб незаконно набули право власності на 19 невитребуваних земельних ділянках. Загальна площа цих ділянок становить майже 50 га, а їхня оціночна вартість перевищує 4 мільйони гривень.

За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.