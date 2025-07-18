﻿
Надзвичайні події

Земельні паї померлих: на Вінниччині викрили схему шахрайства

Земельні паї померлих: на Вінниччині викрили схему шахрайства

Нацполіція повідомила про підозру організованій злочинній групі на Вінниччині, яка заволоділа майже 50 га земельних паїв померлих людей. Про це інформує Нацполіція.

За даними слідства, механізм незаконного вибуття земельних ділянок з приватної власності організував адвокат. До злочинної діяльності він залучив двох посадовиць сільської ради Хмільницького району.

У результаті цієї схеми 11 осіб незаконно набули право власності на 19 невитребуваних земельних ділянках. Загальна площа цих ділянок становить майже 50 га, а їхня оціночна вартість перевищує 4 мільйони гривень.

За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

криміналВінницька областьшахрайство
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Бій-реванш Усик – Дюбуа: де і коли дивитись бій за звання абсолютного чемпіона
Спорт 18.07.2025 14:33:46
Бій-реванш Усик – Дюбуа: де і коли дивитись бій за звання абсолютного чемпіона
Читати
Відвертість і гумор: Гарік Кричевський презентує свій бестселер "Ангели в білому" українською
Точка зору 18.07.2025 14:11:29
Відвертість і гумор: Гарік Кричевський презентує свій бестселер "Ангели в білому" українською
Читати
Лікарі назвали три головні причини хвороб шлунково-кишкового тракту
Здоров'я 18.07.2025 13:51:30
Лікарі назвали три головні причини хвороб шлунково-кишкового тракту
Читати

Популярнi статтi