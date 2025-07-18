Тінь Америки: чи дійсно Зеленський перетрусив Кабмін аби догодити Трампу

Нинішні «великі» кадрові перестановки в українському уряді відбулися невдовзі після того, як Дональд Трамп оголосив про нову програму продажу зброї Україні, пише The Washington Post, наполягаючи, що таким чином Банкова намагається покращити комунікацію з Білим домом. Про те, чи відповідає дійсності окреслена тактика – далі в матеріалі FOR-UA.

У четвер, 17 липня, Верховна Рада 262 голосами підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України. Власне сама пропозиція 39-річній Свириденко обійняти посаду глави уряду мала стати чітким сигналом для президента США Дональда Трампа, що співпраця з офіційним Вашингтоном «надзвичайно важлива для України, в тому числі в контексті «історичної угоди» про корисні копалини, зазначає The Washington Post (WP), додаючи при цьому, що саме пані Свириденко особисто вела переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, «якого вважають справжньою фінансовою зіркою». «Таким чином Зеленський ніби показує: завдяки цій угоді Юлія Свириденко тепер очолює уряд. Хоча про заміну пана Шмигаля говорять вже давно, саме американський фактор зіграв свою роль у виборі моменту для ротації», - наголошує WP.

Видання також принагідно нагадує, що під час нещодавньої телефонної розмови з Трампом, Володимир Зеленський обговорював заміну посла України у США Оксани Маркарової, яку раніше розкритикували республіканці за нібито прихильність до демократів, зокрема за її роль у зустрічі в Пенсильванії між Зеленським і президентом Джо Байденом перед виборами в листопаді минулого року.

Зазначимо, що головним претендентом на цю позицію до вчорашнього дня був тепер вже ексміністр оборони Рустем Умєров. Однак у четвер, 17 липня Володимир Зеленський заявив, що розглядає на цю посаду колишнього віце-прем’єра Ольгу Стефанішину. Глава держави вже призначив її спеціальним уповноваженим президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Чинний гарант української Конституції, підписавши відповідний указ, пояснив, що цей статус у Стефанішиної буде доти, доки офіційний Вашингтон не узгодить її. Тобто, наразі «добра» з-за океану ще не має. До речі, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк вважає, що кандидатуру Умєрова якраз таки забракували у Трампа.

Чи погодять у Вашингтоні пані Стефанішину – питання, з урахування того, що її ім’я фігурує одразу в кількох кримінальних справах корупційного ґатунку, а в 47-го президента США особливо-критичне ставлення до усілякого роду фінансових зловживань.

Між тим, наразі погода у двосторонніх зносинах по лінії Київ-Вашингтон зберігається більш аніж сприятливою. Приміром, Володимир Зеленський в свіжому інтерв’ю The New York Post (до речі, улюблена газета пана Трампа) повідомив, що обговорює з американським колегою «мегаугоду», яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.

За словами нинішнього господаря Банкової, його крайня розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки. При цьому Київ натомість отримає змогу купити деяку американську зброю, але деталі цієї домовленості наразі невідомі. «Американський народ потребує цієї технології (дронів – ред.), і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть», - додав гарант української Конституції.

Окремо Зеленський акцентував, що Україна готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій «з Америкою та іншими європейськими партнерами», згадавши Данію, Норвегію та Німеччину.

Тим часом посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що адміністрація Трампа намагається «якомога швидше передати Україні американську зброю в межах плану з продажу її Альянсу». Вітакер зазначив, що наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії. Він додав, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед у США.

До слова, в четвер, 17 липня, у Міністерстві оборони Швейцарії заявили, що Сполучені Штати затримують постачання їм систем Patriot через «пріоритет України». Тобто, як бачимо, наразі Білий дім дійсно поставив кейс України на перші місця в шорт-листі стратегічної пріоритетності і це не може не тішити.

У зазначеному контексті слід наголосити, що в ніч на п’ятницю, 18 липня за Києвом, у Держдепі заявили, мовляв, Дональд Трамп «агресивно» добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. «Я думаю, що президент (США Трамп – ред.) - це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (війни Росії проти України – ред.) було реалізоване», - зазначила, спілкуючись з журналістами речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона також запевнила, що очільник Білого дому «дотримуватиметься домовленостей з НАТО щодо забезпечення України усім необхідним для оборони».

Відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников, задавшись питанням про те, чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та Путіна, констатує: «По-перше, Дональд Трамп прихильний тільки до однієї людини у світі – до Дональда Трампа. Усі інші – від Меланії Трамп до Путіна й Сі Цзіньпіна – лише декорації навколо його «величі». І Трамп прихильний лише до однієї країни – до Америки. Але до тієї Америки, яку він собі уявляє. Усі інші держави – просто тло для театру «Америка понад усе». Зникне якась країна з мапи світу – Трамп цього може й не помітити. Ані Україна, ані Гренландія не є для нього цінністю. Але й Росія також не є. По-друге, Трамп не любить, коли декорації його величі виглядають негарно, або не відповідають його уявленням про ідеальний світ. Коли Зеленський відмовився грати роль зручного реквізиту, він отримав відповідну реакцію. Тепер, коли Путін не хоче бути адекватною частиною цієї декорації, - реакція аналогічна».

На переконання Портникова, «50 днів Трампа» - це не запрошення Путіну продовжувати окупацію України. Трамп, акцентує аналітик, завжди дає чіткі терміни тим, кого хоче вмонтувати у свою правильну картинку світу: «Згадаймо хоча б Іран. Ніхто не вірив, що через 60 днів після ультиматуму Трампа почнеться 12-денна війна. Тепер не вірять росіяни. Але якщо вони не зреагують адекватно - дії Трампа через 50 днів можуть бути значно серйознішими. Так, він не почне з дій власними руками - спочатку буде діяти нашими. Включно з передачею далекобійних ракет із вимогою вдарити по Москві. Чи може це призвести до ядерного удару з боку Росії? Так, може. Але такий удар можливий і без рішучих дій із нашого боку. Краще мати засоби відповіді, ніж не мати їх зовсім. І так – у разі ядерного удару по Україні Трамп може вступити у війну з Росією самостійно. Бо його «декорація» буде зруйнована вщент».

Поряд з тим, журналіст не вважає, що змодельований ним сценарій означає, що за трохи менш як 50 днів трампівського дедлайну на встановлення миру розпочнеться Третя світова, «але швидкість, з якою ми до неї наближаємось, точно зростає».

«Третя світова війна - це один із можливих сценаріїв збереження української державності. Бо в глобальному вогні легше вижити на периферії. Це не апокаліптичний прогноз. Саме непередбачуваність Трампа може змусити Путіна замислитися над цими 50 днями і хоча б імітувати мирний процес, який приведе до припинення вогню – не на путінських умовах, а на умовах Трампа. Так, це може бути тимчасова пауза – на тижні, місяці, навіть роки. Але ця пауза дозволить Україні серйозно підготуватися до наступної війни, створити ефективну владу і вибудувати стримування, що примусить Путіна сто разів подумати, перш ніж почати новий наступ. Тому розчарування Трампа в декорації – це наш шанс. І було б гріхом ним не скористатися», - підсумував Віталій Портников у своїй аналітичній програмі на авторському Youtube-каналі.