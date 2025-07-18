Окупанти знову били по багатоповерхівках: є загиблі

Сьогодні російська армія завдала масованого удару по населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки по Степногірській громаді загинув 64-річний чоловік. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, вночі ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами (КАБ) по житловому сектору громади. На місці прильоту виявили тіло загиблого. Після удару у кількох багатоповерхівках виникла пожежа.

Усього протягом доби армія РФ здійснила 490 атак по 15 населених пунктах регіону. Ворог використовував авіацію, дрони, реактивну артилерію та ствольні системи.

Авіаудари були зафіксовані по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю та Білогір’ю — щонайменше 7 бомбових атак.

328 дронів різної модифікації, переважно FPV, атакували щонайменше 11 населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Андріївка, Григорівка, Біленьке, Кам’янське, Приморське, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне.

Гуляйполе потрапило під вогонь реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Також 154 артилерійські обстріли зафіксовано в Кам’янському, Новоселівці, Щербаках, Чарівному та інших селах.

Зафіксовано щонайменше 15 випадків пошкодження приватних будинків, квартир і об’єктів критичної інфраструктури.