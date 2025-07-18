Найкраще місто для життя в Україні назвали аналітики

Міжнародна аналітична платформа Numbeo опублікувала новий рейтинг якості життя у великих містах України. Перше місце у цьому переліку посів Львів, який продемонстрував найвищий індекс комфортності — 136,6 бала. Це дозволило місту випередити навіть столицю та закріпити за собою статус найкомфортнішого міста країни.

На другому місці опинився Харків -122 бала, а Київ з індексом 114,2 посів третю позицію. Одеса (108) та Дніпро (102) замикають п’ятірку.

Індекс комфортності Numbeo формується на основі декількох ключових факторів, серед яких:

- Вартість життя (ціни на продукти, транспорт, оренду тощо);

- Рівень злочинності та безпеки;

- Якість медичних послуг;

- Стан екології, забруднення повітря і води;

- Кліматичні умови та погода;

- Рівень дорожньої інфраструктури й трафіку;

- Доступність житла та рівень купівельної спроможності населення.

Ці показники формуються як із офіційної статистики, так і на основі відгуків користувачів платформи, що дає змогу створювати гнучкі й оновлювані рейтинги.