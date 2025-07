Стильна поява перед боєм з Дюбуа: Усик в образі гетьмана Скоропадського

Український боксер та чемпіон світу за версіями WBC, WBJ, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прибув на фінальну пресконференцію перед боєм-реваншем із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа в образі гетьмана Павла Скоропадського.

Медіаподія відбулася на стадіоні Вемблі у Лондоні, де відбудеться й сам бій 19 липня, повідомляють Fakty.com.ua.

Усик в образі гетьмана Павла Скоропадського

На пресконференції перед боєм Олександр Усик з’явився в образі, що відсилає до гетьмана Павла Скоропадського.

Для головного убору боксер обрав чорну гетьманську шапку з округлою верхівкою. Сам він був одягнений у довгому плащі-накидці білого кольору, що спадає з плечей до підлоги.

Також він обрав чорну сорочку без краватки та білий піджак. Штани – чорного кольору прямого крою, які гармоніюють із сорочкою.

У руках боксер тримав чотки – сині намистинки з пензликом на кінці.

The main event is HERE 🚨



🎟️ Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv #UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/4QmjGAIHIg