Стильна поява перед боєм з Дюбуа: Усик в образі гетьмана Скоропадського

Український боксер та чемпіон світу за версіями WBC, WBJ, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прибув на фінальну пресконференцію перед боєм-реваншем із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа в образі гетьмана Павла Скоропадського.
Медіаподія відбулася на стадіоні Вемблі у Лондоні, де відбудеться й сам бій 19 липня, повідомляють Fakty.com.ua.
Усик в образі гетьмана Павла Скоропадського
На пресконференції перед боєм Олександр Усик з’явився в образі, що відсилає до гетьмана Павла Скоропадського.
Для головного убору боксер обрав чорну гетьманську шапку з округлою верхівкою. Сам він був одягнений у довгому плащі-накидці білого кольору, що спадає з плечей до підлоги.
Також він обрав чорну сорочку без краватки та білий піджак. Штани – чорного кольору прямого крою, які гармоніюють із сорочкою.
У руках боксер тримав чотки – сині намистинки з пензликом на кінці.
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Такий образ є відсиланням до гетьмана Української Держави Павла Скоропадського. У такому образі на картині гетьмана зобразила художниця Оксана Полтавець-Гуйда.
О. Полтавець-Гуйда. Останній гетьман. П. Скоропадський. Джерело: Енциклопедія сучасної України
Хто такий гетьман Павло Скоропадський
Павло Скоропадський – український військовий, державний та політичний діяч, гетьман України в 1918 році.
Походив із старовинного козацького роду. Очолив владу в Україні 29 квітня 1918 року після перевороту. Його держава за формою була диктаторською владою з атрибутами національної традиції.
Скоропадський сприяв відновленню економіки, відкриттю українських шкіл і університетів, підтримував розвиток культури й науки. Після поразки його режиму емігрував, а Директорія оголосила про відновлення Української Народної Республіки.
ForUA.com нагадує, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.
Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.Автор: Сергій Ваха