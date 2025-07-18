ЄС затвердив 18-й «найжорсткіший» пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Європейський Союз сьогодні остаточно схвалив свій 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, який багато хто називає одним із "найжорсткіших" з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила Рада ЄС.

Нові санкції, прийняті у п'ятницю, 18 липня, спрямовані на енергетичний, банківський та військовий сектори Росії, а також на торгівлю з ЄС. Крім того, Рада ЄС розширила цей пакет, включивши до нього додаткові обмежувальні заходи щодо Білорусі.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підкреслила значущість цього рішення: "Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну. Послання чітке: Європа не відступить у своїй підтримці України. ЄС продовжуватиме посилювати тиск, доки Росія не припинить війну".

Деталі Нового Санкційного Пакета:

Зниження Цінової Стелі на Нафту: Одним із ключових елементів пакета є зниження цінової стелі на російську нафту, що має обмежити доходи Кремля від експорту енергоносіїв.

Санкції Проти "Тіньового Флоту": До списку санкцій увійшли 105 суден так званого "тіньового флоту", які використовувалися Росією для обходу попередніх обмежень.

Заходи Проти Банків та Компаній: Пакет передбачає заходи проти банків та компаній за межами РФ, які залучені до підтримки російської воєнної машини.

Розширення Списку Санкцій: До санкційного пакета додано 55 нових осіб: 14 фізичних та 41 юридична особа. Таким чином, загальна кількість осіб, включених до обмежувального переліку, тепер перевищує 2,5 тисячі.

Затвердження санкційного пакета стало можливим після того, як у п'ятницю вранці його погодили посли Євросоюзу, а Словаччина та Мальта відмовилися від блокування. Це рішення демонструє єдність та рішучість ЄС у подальшому тиску на Росію з метою припинення агресії проти України.