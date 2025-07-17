Екологічна катастрофа на Київщині: Посадовці створили нелегальне сміттєзвалище

Троє посадовців однієї з територіальних громад Київщини, ігноруючи судову заборону, організували діяльність несанкціонованого полігону для відходів. Це кричуще порушення екологічних норм призвело до значних збитків для держави та становить серйозну загрозу для довкілля.

Слідство встановило, що на нелегальному сміттєзвалищі не дотримувалися жодні норми безпеки, передбачені для функціонування таких об'єктів. Це означає, що токсичні речовини та продукти розпаду відходів могли безперешкодно потрапляти в ґрунт та ґрунтові води, забруднюючи екосистему та створюючи пряму загрозу для здоров'я місцевих жителів.

На полігоні функціонувала тіньова схема обліку та прийому відходів. Особи, що працювали на звалищі, контролювали надходження сміття та отримували за нього плату, яка, очевидно, не обліковувалася офіційно. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 600 000 гривень. Ці кошти могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури чи соціальні програми, але замість цього осідали в кишенях недобросовісних чиновників.

Цей інцидент вкотре підкреслює гостру проблему нелегальних сміттєзвалищ в Україні та необхідність посилення контролю за дотриманням екологічного законодавства. Незаконне захоронення відходів не лише завдає економічних збитків, а й має довгострокові та незворотні наслідки для довкілля, отруюючи землю, воду та повітря. Правоохоронні органи продовжують розслідування, і винні мають бути притягнуті до відповідальності за свої дії, які шкодять як громаді, так і природі.