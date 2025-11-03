До 12 років в'язниці загрожує директор будпідприємства на Київщині, який двічі продав одну й ту саму квартиру

На Київщині, у місті Біла Церква, поліція повідомила про підозру директору одного з будівельних підприємств, який шахрайським шляхом двічі реалізував одну й ту ж квартиру різним покупцям. Унаслідок таких дій інвесторка зазнала майнової шкоди в особливо великих розмірах — близько 1,9 млн грн. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Київській області.

Як встановило слідство, підозрюваний, обіймаючи посаду керівника будівельної організації, діяв із корисливих мотивів. Він отримав від другої покупчині гроші за продаж квартири, яка вже була раніше реалізована його організацією іншому інвестору. Шахрайство підтверджується тим, що фігурант власноруч підписував квитанції про отримання коштів.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили директору про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Відповідно до цієї статті, зловмиснику загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці активно перевіряють аналогічні епізоди та встановлюють інших потенційних потерпілих у цьому кримінальному провадженні.