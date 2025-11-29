Потрібно більше ППО і рішення Європи щодо заморожених активів, - Зеленський

У ніч проти 29 листопада Росія здійснила черговий масований удар по Києву та області, випустивши близько 36 ракет і майже 600 ударних дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти. Багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами має працювати без пауз, щоб забезпечити необхідну кількість ракет для ППО та посилити тиск на Росію.

Він також закликав Європу ухвалити рішення щодо заморожених російських активів:

«Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, які наближають завершення цієї війни».

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно застосовує масовані ракетні та дронові атаки проти українських міст, цілячи у житлові квартали, енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру.

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують такі удари як воєнні злочини, оскільки вони мають навмисний і систематичний характер.

Росія офіційно заперечує атаки по цивільних цілях, однак супутникові дані, розслідування правозахисників та робота слідчих органів неодноразово підтверджували прицільне ураження житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів енергетики та водозабезпечення.