﻿
Війна

ГУР оприлюднило мапу знищеної мережі захищеного зв’язку армії РФ

ГУР оприлюднило мапу знищеної мережі захищеного зв’язку армії РФ

Головне управління розвідки МО України оприлюднило мапу викритої й знищеної мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною, а також в Африці.

"Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил російської федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті", - пише ГУР у телеграм у суботу й публікує мапу.

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення", - зазначає ГУР.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ГУРГУР МОУмапазв'язок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін погодився з проведенням "мирного саміту" у Будапешті, – Сійярто
Полiтика 28.11.2025 22:38:01
Путін погодився з проведенням "мирного саміту" у Будапешті, – Сійярто
Читати
Уряд звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури
Культура 28.11.2025 22:13:14
Уряд звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури
Читати
Відомий футболіст Денис Гармаш добровільно пройшов ВЛК та самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу
Спорт 28.11.2025 21:48:26
Відомий футболіст Денис Гармаш добровільно пройшов ВЛК та самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу
Читати

Популярнi статтi