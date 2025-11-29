ГУР оприлюднило мапу знищеної мережі захищеного зв’язку армії РФ

Головне управління розвідки МО України оприлюднило мапу викритої й знищеної мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною, а також в Африці.

"Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил російської федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті", - пише ГУР у телеграм у суботу й публікує мапу.

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення", - зазначає ГУР.