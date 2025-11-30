Україна та Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

Україна та Норвегія уклали угоду про спільне виробництво дронів, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в телеграм-каналі у неділю.

"Відповідний документ підписали з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України. Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей. Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", - написав Шмигаль у Телеграм.