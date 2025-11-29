У Німеччині жінка відправила улюблену кішку поштою до пекарні

Жителька Німеччині відправила поштою коробку з речами, не знаючи, що разом із ними у пакунку опинилася її кішка.

Бешкетниця залізла всередину під час пакування та заснула, тому господиня заклеїла коробку, не звернувши уваги, що улюблениця зникла.

За інформацією Bild, посилка певний час лежала серед інших відправлень у пекарні баварського міста Нірзінген, яка працює також як пункт приймання посилок.

Коли кішка прокинулася, з коробки пролунало нявкання. Працівниця пекарні спочатку не зрозуміла, звідки саме чути звук. Але коли нявкання повторилося, вона підійшла ближче до полиці з посилками. Тоді стало зрозуміло, що “нявчить” одне з відправлень, пише SWR3.

Працівниця знала власницю кішки й одразу подзвонила жінці. При цьому відкрити пакунок одразу самостійно вона не могла – це заборонено через таємницю листування. Тому пекарка викликала поліцію.

Правоохоронці приїхали до пекарні й відкрили посилку. Усередині була перелякана, але неушкоджена кішка. Власниця одразу приїхала по улюбленицю.

В поліції підтвердили, що пухнастик потрапив в коробку випадково, тож про жорстоке ставлення не йдеться і не має причин проводити додаткове розслідування.