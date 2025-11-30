У лісі в Києві виявлено уламки БпЛА із вибуховими пристроями

В Оболонському районі столиці виявлено уламки БпЛА із вибуховими пристроями, повідомляє у неділю відділ комунікації ГУ Національної поліції у місті Києві.

"У лісі в Оболонському районі виявлено уламки БпЛА із вибуховими пристроями. Наразі працівники поліції обмежили доступ до вказаної території. На місці працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які здійснюватимуть підрив боєприпасів на місці", - йдеться у повідомленні правоохоронців у Телеграмі.

В поліції попередили, що вибухонебезпечні елементи будуть знешкоджені на місці, та попередили, що вибухи, які найближчим часом почують містяни, загрози не становлять.

Поліція просить бути обережними та за умови виявлення предметів, фото яких додається до повідомлення, в жодному разі до них не наближатись, адже вони можуть здетонувати будь-якої миті. Про всі підозрілі знахідки слід одразу повідомляти за номерами 101, 102 або 112.